Olympics-Short Track-Women's 1000m heats results

Feb 20 (Gracenote) - Olympic short track women's 1000m heats results in Pyeongchang on Tuesday. Time Heat 1 1. Shim Suk Hee (Korea) 1 minute 34.940 seconds Q 2. Veronique Pierron (France) 1:35.299 Q 3. Bianca Walter (Germany) 1:36.128ADV . Han Yutong (China) PEN Heat 2 1. Choi Minjeong (Korea) 1:31.190 Q 2. Qu Chunyu (China) 1:31.279 Q 3. Anastassiya Krestova (Kazakhstan) 1:31.557 . Deanna Lockett (Australia) PEN Heat 3 1. Suzanne Schulting (Netherlands) 1:29.519 Q 2. Ekaterina Efremenkova (Olympic Athlete from Russia) 1:29.598 Q 3. Iong A Kim (Kazakhstan) 1:29.703 4. Petra Jaszapati (Hungary) 1:29.838 Heat 4 1. Arianna Fontana (Italy) 1:30.676 Q 2. Valerie Maltais (Canada) 1:30.773 Q 3. Jessica Kooreman (U.S.) 1:31.657 4. Kathryn Thomson (Britain) 1:32.150 Heat 5 1. Lara van Ruijven (Netherlands) 1:30.896 Q 2. Magdalena Warakomska (Poland) 1:31.259 Q 3. Andrea Keszler (Hungary) 1:31.446ADV . Elise Christie (Britain) YC Heat 6 1. Li Jinyu (China) 1:32.335 Q 2. Yara van Kerkhof (Netherlands) 1:43.364 Q . Sofia Prosvirnova (Olympic Athlete from Russia) PEN . Anna Seidel (Germany) PEN Heat 7 1. Kim A-Lang (Korea) 1:30.459 Q 2. Marianne St-Gelais (Canada) 1:30.512 Q 3. Sumire Kikuchi (Japan) 1:30.970 . Lana Gehring (U.S.) PEN Heat 8 1. Kim Boutin (Canada) 1:32.402 Q 2. Hitomi Saito (Japan) 1:32.457 Q 3. Charlotte Gilmartin (Britain) 1:32.899 4. Cynthia Mascitto (Italy) 1:32.926