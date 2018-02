Olympics-Short Track-Women's 1500m heats results

Feb 17 (Gracenote) - Olympic short track women's 1500m heats results in Pyeongchang on Saturday. Time Heat 1 1. Arianna Fontana (Italy) 2 minutes 28.494 seconds Q 2. Jorien ter Mors (Netherlands) 2:28.587 Q 3. Sumire Kikuchi (Japan) 2:29.665 Q 4. Iong A Kim (Kazakhstan) 2:29.875 5. Shim Suk Hee (Korea) 2:39.984 . Sara Luca Bacskai (Hungary) PEN Heat 2 1. Han Yutong (China) 2:31.158 Q 2. Marianne St-Gelais (Canada) 2:31.274 Q 3. Martina Valcepina (Italy) 2:31.370 Q 4. Kathryn Thomson (Britain) 2:32.891 5. Anna Seidel (Germany) 2:56.976ADV . Jessica Kooreman (U.S.) PEN Heat 3 1. Suzanne Schulting (Netherlands) 2:27.730 Q 2. Deanna Lockett (Australia) 2:28.996 Q 3. Charlotte Gilmartin (Britain) 2:29.005 Q 4. Michaela Sejpalova (Czech Republic) 2:30.012 5. Cheyenne Goh (Singapore) 2:36.971 . Ekaterina Efremenkova (Olympic Athlete from Russia) PEN Heat 4 1. Kim A-Lang (Korea) 2:20.891 Q 2. Kim Boutin (Canada) 2:21.149 Q 3. Veronique Pierron (France) 2:22.119 Q 4. Magdalena Warakomska (Poland) 2:23.693 . Anastassiya Krestova (Kazakhstan) PEN . Yuki Kikuchi (Japan) PEN Heat 5 1. Elise Christie (Britain) 2:29.316 Q 2. Zhou Yang (China) 2:29.587 Q 3. Valerie Maltais (Canada) 2:29.877 Q 4. Tifany Huot Marchand (France) 2:29.996 5. Bianca Walter (Germany) 2:30.819 6. Maame Biney (U.S.) 2:31.819 Heat 6 1. Choi Minjeong (Korea) 2:24.595 Q 2. Petra Jaszapati (Hungary) 2:25.022 Q 3. Li Jinyu (China) 2:25.034 Q 4. Sofia Prosvirnova (Olympic Athlete from Russia) 2:25.553 5. Lana Gehring (U.S.) 2:27.336 6. Shione Kaminaga (Japan) 2:28.719