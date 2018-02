Olympics-Ski Jumping-Women's individual - normal hill final results

Feb 12 (Gracenote) - Olympic ski jumping women's individual - normal hill final results in Pyeongchang on Monday. 1. Maren Lundby (Norway) 264.6 points 2. Katharina Althaus (Germany) 252.6 3. Sara Takanashi (Japan) 243.8 4. Irina Avvakumova (Olympic Athlete from Russia) 230.7 5. Carina Vogt (Germany) 227.9 6. Daniela Iraschko-Stolz (Austria) 225.9 7. Nika Kriznar (Slovenia) 223.2 8. Ramona Straub (Germany) 210.5 9. Yuki Ito (Japan) 203.9 10. Juliane Seyfarth (Germany) 194.3 11. Chiara Holzl (Austria) 193.2 12. Kaori Iwabuchi (Japan) 188.3 13. Jacqueline Seifriedsberger (Austria) 183.5 14. Ema Klinec (Slovenia) 181.6 15. Lara Malsiner (Italy) 179.5 16. Silje Opseth (Norway) 178.2 17. Yuka Seto (Japan) 172.0 18. Manuela Malsiner (Italy) 163.4 19. Sarah Hendrickson (U.S.) 160.6 20. Chang Xinyue (China) 154.9 21. Lucile Morat (France) 154.8 22. Spela Rogelj (Slovenia) 154.5 23. Julia Kykkanen (Finland) 152.6 24. Alexandra Kustova (Olympic Athlete from Russia) 152.3 25. Daniela Haralambie (Romania) 150.8 25. Sofia Tikhonova (Olympic Athlete from Russia) 150.8 27. Anastasiya Barannikova (Olympic Athlete from Russia) 149.0 28. Lea Lemare (France) 146.8 29. Abby Ringquist (U.S.) 144.4 30. Ursa Bogataj (Slovenia) 135.2