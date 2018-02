Olympics-Snowboarding-Men's snowboard cross finals results

Feb 15 (Gracenote) - Olympic snowboarding men's snowboard cross finals results in Pyeongchang on Thursday. Overall 1. Pierre Vaultier (France) 2. Jarryd Hughes (Australia) 3. Regino Hernandez (Spain) 4. Nick Baumgartner (U.S.) 5. Mick Dierdorff (U.S.) 6. Alex Pullin (Australia) DNF 7. Alessandro Hammerle (Austria) 8. Martin Norl (Germany) 9. Anton Lindfors (Finland) 10. Cameron Bolton (Australia) . Nikolay Olyunin (Olympic Athlete from Russia) DNS . Christopher Robanske (Canada) DNS Small Final 1. Alessandro Hammerle (Austria) 2. Martin Norl (Germany) 3. Anton Lindfors (Finland) 4. Cameron Bolton (Australia) . Nikolay Olyunin (Olympic Athlete from Russia) DNS . Christopher Robanske (Canada) DNS Big Final 1. Pierre Vaultier (France) 2. Jarryd Hughes (Australia) 3. Regino Hernandez (Spain) 4. Nick Baumgartner (U.S.) 5. Mick Dierdorff (U.S.) 6. Alex Pullin (Australia) DNF