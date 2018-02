UPDATE 2-Olympics-Snowboarding-Men's big air final results

Feb 24 (Gracenote) - Olympic snowboarding men's big air final results in Pyeongchang on Saturday. Overall 1. Sebastien Toutant (Canada) 174.25 points 2. Kyle Mack (U.S.) 168.75 3. Billy Morgan (Britain) 168.00 4. Chris Corning (U.S.) 153.00 5. Red Gerard (U.S.) 143.00 6. Michael Scharer (Switzerland) 140.75 7. Torgeir Bergrem (Norway) 131.00 8. Jonas Bosiger (Switzerland) 118.25 9. Maxence Parrot (Canada) 117.75 10. Mark McMorris (Canada) 72.50 11. Carlos Garcia Knight (New Zealand) 54.25 12. Niklas Mattsson (Sweden) 36.00 Run 1 1. Torgeir Bergrem (Norway) 88.50 2. Maxence Parrot (Canada) 85.00 3. Sebastien Toutant (Canada) 84.75 4. Kyle Mack (U.S.) 82.00 5. Jonas Bosiger (Switzerland) 77.50 6. Red Gerard (U.S.) 74.75 7. Chris Corning (U.S.) 74.25 8. Mark McMorris (Canada) 40.50 9. Niklas Mattsson (Sweden) 36.00 . Carlos Garcia Knight (New Zealand) JNS . Billy Morgan (Britain) JNS . Michael Scharer (Switzerland) JNS Run 2 1. Sebastien Toutant (Canada) 89.50 2. Kyle Mack (U.S.) 86.75 3. Billy Morgan (Britain) 82.50 4. Chris Corning (U.S.) 78.75 5. Michael Scharer (Switzerland) 62.25 6. Torgeir Bergrem (Norway) 42.50 . Niklas Mattsson (Sweden) DNS . Carlos Garcia Knight (New Zealand) JNS . Jonas Bosiger (Switzerland) JNS . Mark McMorris (Canada) JNS . Maxence Parrot (Canada) JNS . Red Gerard (U.S.) JNS Run 3 1. Billy Morgan (Britain) 85.50 2. Michael Scharer (Switzerland) 78.50 3. Red Gerard (U.S.) 68.25 4. Carlos Garcia Knight (New Zealand) 54.25 5. Jonas Bosiger (Switzerland) 40.75 6. Maxence Parrot (Canada) 32.75 7. Mark McMorris (Canada) 32.00 . Niklas Mattsson (Sweden) DNS . Torgeir Bergrem (Norway) JNS . Sebastien Toutant (Canada) JNS . Kyle Mack (U.S.) JNS . Chris Corning (U.S.) JNS