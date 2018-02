UPDATE 2-Olympics-Snowboarding-Men's slopestyle final results

Feb 11 (Gracenote) - Olympic snowboarding men's slopestyle final results in Pyeongchang on Sunday. Overall 1. Red Gerard (U.S.) 87.16 points 2. Maxence Parrot (Canada) 86.00 3. Mark McMorris (Canada) 85.20 4. Stale Sandbech (Norway) 81.01 5. Carlos Garcia Knight (New Zealand) 78.60 6. Marcus Kleveland (Norway) 77.76 7. Tyler Nicholson (Canada) 76.41 8. Torgeir Bergrem (Norway) 75.80 9. Niklas Mattsson (Sweden) 74.71 10. Seppe Smits (Belgium) 69.03 11. Sebastien Toutant (Canada) 61.08 12. Mons Roisland (Norway) DNS Run 1 1. Carlos Garcia Knight (New Zealand) 78.60 2. Marcus Kleveland (Norway) 77.76 3. Mark McMorris (Canada) 75.30 4. Torgeir Bergrem (Norway) 58.80 5. Maxence Parrot (Canada) 45.13 6. Stale Sandbech (Norway) 44.81 7. Red Gerard (U.S.) 43.33 8. Niklas Mattsson (Sweden) 38.43 9. Tyler Nicholson (Canada) 36.18 10. Sebastien Toutant (Canada) 33.66 11. Seppe Smits (Belgium) 31.11 . Mons Roisland (Norway) DNS Run 2 1. Mark McMorris (Canada) 85.20 2. Stale Sandbech (Norway) 81.01 3. Tyler Nicholson (Canada) 76.41 4. Torgeir Bergrem (Norway) 75.80 5. Niklas Mattsson (Sweden) 74.71 6. Seppe Smits (Belgium) 69.03 7. Sebastien Toutant (Canada) 57.23 8. Carlos Garcia Knight (New Zealand) 52.98 9. Maxence Parrot (Canada) 49.48 10. Red Gerard (U.S.) 46.40 11. Marcus Kleveland (Norway) 43.71 . Mons Roisland (Norway) DNS Run 3 1. Red Gerard (U.S.) 87.16 2. Maxence Parrot (Canada) 86.00 3. Tyler Nicholson (Canada) 76.15 4. Seppe Smits (Belgium) 66.18 5. Sebastien Toutant (Canada) 61.08 6. Mark McMorris (Canada) 60.68 7. Torgeir Bergrem (Norway) 60.03 8. Niklas Mattsson (Sweden) 42.48 9. Stale Sandbech (Norway) 38.13 10. Marcus Kleveland (Norway) 37.18 11. Carlos Garcia Knight (New Zealand) 24.35 . Mons Roisland (Norway) DNS