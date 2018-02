Olympics-Snowboarding-Women's halfpipe qualification results

Feb 12 (Gracenote) - Olympic snowboarding women's halfpipe qualification results in Pyeongchang on Monday. 1. Chloe Kim (U.S.) 95.50 QF points 2. Liu Jiayu (China) 87.75 QF 3. Haruna Matsumoto (Japan) 84.25 QF 4. Maddie Mastro (U.S.) 83.75 QF 5. Queralt Castellet (Spain) 71.50 QF 6. Cai Xuetong (China) 69.00 QF 7. Sena Tomita (Japan) 66.75 QF 8. Emily Arthur (Australia) 66.50 QF 9. Sophie Rodriguez (France) 65.00 QF 10. Mirabelle Thovex (France) 64.25 QF 11. Kelly Clark (U.S.) 63.25 QF 12. Arielle Gold (U.S.) 62.75 QF 13. Holly Crawford (Australia) 57.50 14. Verena Rohrer (Switzerland) 55.00 15. Kurumi Imai (Japan) 54.75 16. Qiu Leng (China) 53.75 17. Hikaru Oe (Japan) 51.00 18. Mercedes Nicoll (Canada) 50.00 19. Elizabeth Hosking (Canada) 36.75 20. Kwon Sun-Oo (Korea) 35.00 21. Kaja Verdnik (Slovenia) 34.00 22. Li Shuang (China) 24.50 23. Calynn Irwin (Canada) 23.25 24. Clemence Grimal (France) 14.25