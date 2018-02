Olympics-Snowboarding-Women's parallel giant slalom quarterfinal results

Feb 24 (Gracenote) - Olympic snowboarding women's parallel giant slalom quarterfinal results in Pyeongchang on Saturday. Overall 1. Ramona Hofmeister (Germany) Q 1. Ester Ledecka (Czech Republic) Q 1. Alena Zavarzina (Olympic Athlete from Russia) Q 1. Selina Jorg (Germany) Q 5. Ina Meschik (Austria) 5. Julie Zogg (Switzerland) 5. Tomoka Takeuchi (Japan) 5. Daniela Ulbing (Austria) Quarterfinal 1 1. Ramona Hofmeister (Germany) Q 2. Ina Meschik (Austria) Quarterfinal 2 1. Ester Ledecka (Czech Republic) Q 2. Daniela Ulbing (Austria) Quarterfinal 3 1. Alena Zavarzina (Olympic Athlete from Russia) Q 2. Julie Zogg (Switzerland) Quarterfinal 4 1. Selina Jorg (Germany) Q 2. Tomoka Takeuchi (Japan)