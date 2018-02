UPDATE 2-Olympics-Snowboarding-Women's big air final results

Feb 22 (Gracenote) - Olympic snowboarding women's big air final results in Pyeongchang on Thursday. Overall 1. Anna Gasser (Austria) 185.00 points 2. Jamie Anderson (U.S.) 177.25 3. Zoi Sadowski-Synnott (New Zealand) 157.50 4. Reira Iwabuchi (Japan) 147.50 5. Sina Candrian (Switzerland) 140.25 6. Silje Norendal (Norway) 131.50 7. Yuka Fujimori (Japan) 122.75 8. Miyabi Onitsuka (Japan) 119.00 9. Spencer O'Brien (Canada) 113.25 10. Julia Marino (U.S.) 93.25 11. Jessika Jenson (U.S.) 40.50 12. Laurie Blouin (Canada) 39.25 Run 1 1. Jamie Anderson (U.S.) 90.00 2. Yuka Fujimori (Japan) 82.25 3. Reira Iwabuchi (Japan) 79.75 4. Miyabi Onitsuka (Japan) 78.75 5. Silje Norendal (Norway) 70.50 6. Zoi Sadowski-Synnott (New Zealand) 65.50 7. Spencer O'Brien (Canada) 51.25 . Anna Gasser (Austria) JNS . Laurie Blouin (Canada) JNS . Sina Candrian (Switzerland) JNS . Julia Marino (U.S.) JNS . Jessika Jenson (U.S.) JNS Run 2 1. Zoi Sadowski-Synnott (New Zealand) 92.00 2. Anna Gasser (Austria) 89.00 3. Jamie Anderson (U.S.) 87.25 4. Sina Candrian (Switzerland) 76.25 5. Julia Marino (U.S.) 74.50 6. Reira Iwabuchi (Japan) 67.75 7. Silje Norendal (Norway) 61.00 8. Yuka Fujimori (Japan) 40.50 9. Laurie Blouin (Canada) 39.25 10. Jessika Jenson (U.S.) 21.50 . Miyabi Onitsuka (Japan) JNS . Spencer O'Brien (Canada) JNS Run 3 1. Anna Gasser (Austria) 96.00 2. Sina Candrian (Switzerland) 64.00 3. Spencer O'Brien (Canada) 62.00 4. Miyabi Onitsuka (Japan) 40.25 5. Jessika Jenson (U.S.) 19.00 6. Julia Marino (U.S.) 18.75 . Laurie Blouin (Canada) DNS . Yuka Fujimori (Japan) JNS . Reira Iwabuchi (Japan) JNS . Zoi Sadowski-Synnott (New Zealand) JNS . Jamie Anderson (U.S.) JNS . Silje Norendal (Norway) JNS