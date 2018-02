Olympics-Speedskating-Men's 1500m results

Feb 13 (Gracenote) - Olympic speedskating men's 1500m result in Pyeongchang on Tuesday. 1. Kjeld Nuis (Netherlands) 1 minute 44.01 seconds 2. Patrick Roest (Netherlands) 1:44.86 3. Kim Min-Seok (Korea) 1:44.93 4. Haralds Silovs (Latvia) 1:45.25 5. Takuro Oda (Japan) 1:45.44 6. Bart Swings (Belgium) 1:45.49 7. Sindre Henriksen (Norway) 1:45.64 8. Joey Mantia (U.S.) 1:45.86 9. Sverre Lunde Pedersen (Norway) 1:46.12 10. Shane Williamson (Japan) 1:46.21 11. Koen Verweij (Netherlands) 1:46.26 12. Zbigniew Brodka (Poland) 1:46.31 13. Denny Morrison (Canada) 1:46.36 14. Peter Michael (New Zealand) 1:46.39 15. Brian Hansen (U.S.) 1:46.44 16. Jan Szymanski (Poland) 1:46.48 17. Joo Hyong-Jun (Korea) 1:46.65 18. Sergey Trofimov (Olympic Athlete from Russia) 1:46.69 19. Shani Davis (U.S.) 1:46.74 20. Konrad Niedzwiedzki (Poland) 1:47.07 21. Vincent De Haitre (Canada) 1:47.32 22. Alexis Contin (France) 1:47.33 23. Mathias Voste (Belgium) 1:47.34 24. Shota Nakamura (Japan) 1:47.38 25. Livio Wenger (Switzerland) 1:47.76 26. Reyon Kay (New Zealand) 1:47.81 27. Andrea Giovannini (Italy) 1:47.82 28. Fyodor Mezentsev (Kazakhstan) 1:48.23 29. Konrad Nagy (Hungary) 1:49.01 30. Denis Kuzin (Kazakhstan) 1:49.14 31. Benjamin Donnelly (Canada) 1:49.68 32. Aerchenghazi Xiakaini (China) 1:50.16 33. Marten Liiv (Estonia) 1:50.23 34. Tai Wei-Lin (Taiwan) 1:50.63 . Allan Dahl Johansson (Norway) DNF