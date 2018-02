Olympics-Speedskating-Men's 500m results

Feb 19 (Gracenote) - Olympic speedskating men's 500m result in Pyeongchang on Monday. 1. Havard Lorentzen (Norway) 34.41 seconds 2. Cha Min-Kyu (Korea) 34.42 3. Gao Tingyu (China) 34.65 4. Mika Poutala (Finland) 34.68 5. Daichi Yamanaka (Japan) 34.78 6. Joji Kato (Japan) 34.83 7. Ronald Mulder (Netherlands) 34.83 8. Nico Ihle (Germany) 34.89 9. Kai Verbij (Netherlands) 34.90 10. Jan Smeekens (Netherlands) 34.93 11. Alex Boisvert-Lacroix (Canada) 34.93 12. Kim Jun-Ho (Korea) 35.01 13. Artur Was (Poland) 35.02 14. Tsubasa Hasegawa (Japan) 35.08 15. Mitchell Whitmore (U.S.) 35.13 16. Mo Tae-Bum (Korea) 35.15 17. Gilmore Junio (Canada) 35.15 18. Laurent Dubreuil (Canada) 35.16 19. Pekka Koskela (Finland) 35.19 20. Pedro Causil (Colombia) 35.19 21. Daniel Greig (Australia) 35.22 22. Ignat Golovatsiuk (Belarus) 35.23 23. Jonathan Garcia (U.S.) 35.31 24. Stanislav Palkin (Kazakhstan) 35.33 25. Artyom Krikunov (Kazakhstan) 35.34 26. Kimani Griffin (U.S.) 35.38 27. Yang Tao (China) 35.41 28. Henrik Fagerli Rukke (Norway) 35.50 29. Joel Dufter (Germany) 35.50 30. Mirko Nenzi (Italy) 35.51 31. Xie Jiaxuan (China) 35.54 32. Mathias Voste (Belgium) 35.54 33. Piotr Michalski (Poland) 35.64 34. Sung Ching-Yang (Taiwan) 35.86 35. Roman Krech (Kazakhstan) 35.92 36. Artur Nogal (Poland) 58.71