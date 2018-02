Olympics-Speedskating-Men's team pursuit 8 laps finals results

Feb 21 (Gracenote) - Olympic speedskating men's team pursuit 8 laps finals results in Pyeongchang on Wednesday. Final D 1. Canada Ted-Jan Bloemen/Benjamin Donnelly/Denny Morrison 3 minutes 42.16 seconds 2. U.S. Jonathan Garcia/Brian Hansen/Emery Lehman 3:50.77 Final C 1. Japan Shane Williamson/Seitaro Ichinohe/Ryosuke Tsuchiya 3:41.62 . Italy Andrea Giovannini/Riccardo Bugari/Nicola Tumolero DSQ Final B 1. Netherlands Patrick Roest/Sven Kramer/Jan Blokhuijsen 3:38.40 2. New Zealand Shane Dobbin/Reyon Kay/Peter Michael 3:43.54 Final A 1. Norway Havard Bokko/Simen Spieler Nilsen/Sverre Lunde Pedersen 3:37.32 2. Korea Lee Seung-Hoon/Chung Jae-Won/Kim Min-Seok 3:38.52