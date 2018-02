Olympics-Speedskating-Men's team pursuit 8 laps quarterfinal results

Feb 18 (Gracenote) - Olympic speedskating men's team pursuit 8 laps quarterfinal result in Pyeongchang on Sunday. Quarterfinal 1. Korea Lee Seung-Hoon/Chung Jae-Won/Kim Min-Seok 3 minutes 39.29 seconds Q 2. Netherlands Koen Verweij/Sven Kramer/Jan Blokhuijsen 3:40.03 Q 3. Norway Sindre Henriksen/Simen Spieler Nilsen/Sverre Lunde Pedersen 3:40.09 Q 4. New Zealand Shane Dobbin/Reyon Kay/Peter Michael 3:41.18 Q 5. Japan Shane Williamson/Shota Nakamura/Seitaro Ichinohe 3:41.62 6. Italy Andrea Giovannini/Riccardo Bugari/Nicola Tumolero 3:41.64 7. Canada Jordan Belchos/Ted-Jan Bloemen/Denny Morrison 3:41.73 8. U.S. Brian Hansen/Emery Lehman/Joey Mantia 3:42.98