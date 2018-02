Olympics-Speedskating-Women's 1500m results

Feb 12 (Gracenote) - Olympic speedskating women's 1500m result in Pyeongchang on Monday. 1. Ireen Wust (Netherlands) 1 minute 54.35 seconds 2. Miho Takagi (Japan) 1:54.55 3. Marrit Leenstra (Netherlands) 1:55.26 4. Lotte van Beek (Netherlands) 1:55.27 5. Brittany Bowe (U.S.) 1:55.54 6. Nao Kodaira (Japan) 1:56.11 7. Ida Njatun (Norway) 1:56.46 8. Heather Bergsma (U.S.) 1:56.74 9. Natalia Czerwonka (Poland) 1:57.85 10. Francesca Lollobrigida (Italy) 1:57.94 11. Nikola Zdrahalova (Czech Republic) 1:58.03 12. Gabriele Hirschbichler (Germany) 1:58.24 13. Katarzyna Bachleda-Curus (Poland) 1:58.51 14. Noh Seon-Yeong (Korea) 1:58.75 15. Brianne Tutt (Canada) 1:58.77 16. Ayaka Kikuchi (Japan) 1:58.92 17. Luiza Zlotkowska (Poland) 1:58.99 18. Yekaterina Aydova (Kazakhstan) 1:59.05 19. Kali Christ (Canada) 1:59.42 20. Hao Jiachen (China) 1:59.58 21. Josie Morrison (Canada) 1:59.77 22. Mia Manganello (U.S.) 1:59.93 23. Tian Ruining (China) 2:00.29 24. Roxanne Dufter (Germany) 2:00.33 25. Francesca Bettrone (Italy) 2:00.43 26. Huang Yu-Ting (Taiwan) 2:18.84 . Marina Zueva (Belarus) DSQ