UPDATE 1-Motor racing-Rallying Australia leg 1 classification

Nov 17 (Gracenote) - Leg 1 Classification from the Rally of Australia on Friday 1. Andreas Mikkelsen (Norway) Hyundai 57:51.900 2. Thierry Neuville (Belgium) Hyundai +00:20.100 3. Kris Meeke (Britain) Citroen 00:20.800 4. Jari-Matti Latvala (Finland) Toyota 00:29.900 5. Craig Breen (Ireland) Citroen 00:30.800 6. Ott Tanak (Estonia) Ford 00:33.000 7. Hayden Paddon (New Zealand) Hyundai 00:38.200 8. Sebastien Ogier (France) Ford 00:47.900 9. Stephane Lefebvre (France) Citroen 00:57.300 10. Elfyn Evans (Britain) Ford 01:13.800