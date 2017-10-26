FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-RBS to pay more than $44 mln, enter U.S nonprosecution agreement over trading
Sections
Featured
Me and my robotic suit - how I stood up and walked after 21 years
Special Report
Reuters Investigates
Me and my robotic suit - how I stood up and walked after 21 years
Catalonia declares independence from Spain
Catalonia declares independence from Spain
Me and my robotic suit - how I stood up and walked after 21 years
Special Report
Reuters Investigates
Me and my robotic suit - how I stood up and walked after 21 years
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Breaking City News
October 26, 2017 / 3:22 PM / Updated a day ago

BRIEF-RBS to pay more than $44 mln, enter U.S nonprosecution agreement over trading

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 26 (Reuters) - U.S. ATTORNEY SAYS SETTLEMENT RELATES TO RBS’ FRAUDULENT TRADING THROUGH ITS NOW-DEFUNCT U.S. ABS, MBS AND CMBS TRADING GROUP U.S. ATTORNEY SAYS AFFECTED CUSTOMERS INCLUDED FIRMS AFFILIIATED WITH RECIPIENTS OF FEDERAL BAILOUT MONEY THROUGH TROUBLED ASSET RELIEF PROGRAM U.S. ATTORNEY SAYS SETTLEMENT ADDRESSES ONLY RBS’ CORPORATE CRIMINAL LIABILITY, AND THAT A CRIMINAL PROBE OF INDIVIDUALS ASSOCIATED WITH BANK‘S TRADING REMAINS OPEN RBS SECURITIES ENTERS NONPROSECUTION AGREEMENT WITH U.S., TO PAY $35 MLN PENALTY AND MORE THAN $9 MLN RESTITUTION TO CUSTOMERS -- U.S. ATTORNEY IN CONNECTICUT

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.