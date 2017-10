RESEARCH PORTUGAL-CaixaBI diz abertura salas de cinema positivo NOS, beneficia melhoria económica

LISBOA, 17 Out (Reuters) - A abertura de onze novas salas de cinema anunciada pela NOS é positiva para a líder no segmento cinemas/exibições cinematográficas em Portugal, que está a apostar num segmento de negócio com potencial de crescimento, tendo em conta a melhoria das condições macroeconómicas do país, segundo o Caixa Banco de Investimento.

A NOS vai inaugurar onze novas salas em Cascais, Loulé e Évora intensificando o estatuto de líder num segmento que representa 10 pct do EBIDTA consolidado do grupo e que, nos últimos trimestres, tem registado um sólido crescimento.

“Estima-se que as receitas cresçam cerca de 19 pct” suportado pela “melhoria das condições macroeconómicas assim como pelas vantagens conferidas aos clinetes NOS”, referiu.

Realçou que o montante investido não foi divulgado, embora as nossas estimativas incluam um capex de 34 ME (milhões de euros) para o segmento de Cinemas/Audiovisuais em 2017, menos 5 pct do que em 2016.

“Notícia positiva, com a NOS a apostar num segmento de negócio que tem potencial de crescimento face à melhoria das condições macroeconómicas que o país apresenta e que representa já 10 pct do EBITDA consolidado da empresa”, vincou.

O actual Governo socialista deu prioridade ao relançamento do crescimento económico assente no aumento de rendimento das famílias e no apoio ao investimento das empresas, prevendo que a economia cresça 2,2 pct em 2018, uma ligeira desaceleração face aos 2,6 pct revistos em alta para 2017, superando os 2,5 pct de 2007.

Na proposta de Orçamento de Estado (OE) para 2018, que foi entregue no Parlamento no final da semana passada, o Executivo vai capitalizar o ciclo de maior crescimento económico da década

para cortar o défice público para 1 pct do PIB em 2018, face ao défice de 1,4 pct previsto para 2017.