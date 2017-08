Rugby-Test Australia v Fiji line-ups

June 10 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between Australia and Fiji on Saturday at AAMI Park in Melbourne, Australia Australia : 1-Tom Robertson, 2-Tatafu Polota-Nau, 3-Allan Alaalatoa, 4-Sam Carter, 5-Adam Coleman, 6-Ned Hanigan;7-Michael Hooper (capt), 8-Scott Higginbotham;9-Will Genia, 10-Bernard Foley, 11-Henry Speight, 12-Karmichael Hunt, 13-Tevita Kuridrani;14-Dane Haylett-Petty 15-Israel Folau Replacements: 16-Stephen Moore, 17-Toby Smith, 18-Sekope Kepu, 19-Rory Arnold, 20-Richard Hardwick, 21-Joe Powell, 22-Quade Cooper, 23-Reece Hodge Fiji : 1-Campese Ma'afu, 2-Sunia Koto, 3-Peni Ravai, 4-Tevita Cavubati, 5-Leone Nakarawa, 6-Dominiko Waqaniburotu;7-Naulia Dawai, 8-Akapusi Qera (capt);9-Nikola Matawalu, 10-Ben Volavola, 11-Vereniki Goneva, 12-Jale Vatubua, 13-Albert Vulivuli;14-Timoci Nagusa 15-Kini Murimurivalu Replacements: 16-Talemaitoga Tuapati, 17-Joeli Veitayaki Jr., 18-Kalivati Tawake, 19-Apisalome Ratuniyarawa, 20-Viliame Mata, 21-Nemani Nagusa, 22-Serupepeli Vularika, 23-Benedito Masilevu