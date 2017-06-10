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Rugby-Test Italy v Scotland line-ups
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#Rugby News
June 10, 2017 / 12:09 PM / 2 months ago

Rugby-Test Italy v Scotland line-ups

Reuters Staff

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    June 10 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between Italy and Scotland on Saturday at National Stadium in Singapore, Singapore 
Italy :
1-Andrea Lovotti, 2-Luca Bigi, 3-Simone Ferrari, 4-Marco Fuser, 5-Dean Budd, 6-Francesco Minto;7-Maxime Mbanda, 8-Robert Barbieri;9-Edoardo Gori (capt), 10-Tommaso Allan, 11-Leonardo Sarto, 12-Tommaso Boni, 13-Michele Campagnaro;14-Angelo Esposito 15-Edoardo Padovani
Replacements: 16-Ornel Gega, 17-Federico Zani, 18-Pietro Ceccarelli, 19-Dries van Schalkwyk, 20-Braam Steyn, 21-Marcello Violi, 22-Carlo Canna, 23-Tommaso Benvenuti
Scotland :
1-Allan Dell, 2-Ross Ford, 3-Willem Nel, 4-Tim Swinson, 5-Ben Toolis, 6-John Barclay (capt);7-Ryan Wilson, 8-Josh Strauss;9-Ali Price, 10-Finn Russell, 11-Tim Visser, 12-Alex Dunbar, 13-Matthew Scott;14-Damien Hoyland 15-Duncan Taylor
Replacements: 16-Fraser Brown, 17-Gordon Reid, 18-Zander Fagerson, 19-Rob Harley, 20-Magnus Bradbury, 21-John Hardie, 22-Henry Pyrgos, 23-Peter Horne

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