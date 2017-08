Rugby-Test U.S. v Ireland line-ups

June 10 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between U.S. and Ireland on Saturday at Red Bull Arena in Harrison, NJ, U.S. U.S. : 1-Benjamin Tarr, 2-Peter Malcolm, 3-Chris Baumann, 4-Nate Brakeley, 5-Nick Civetta, 6-John Quill;7-Tony Lamborn, 8-David Tameilau;9-Nathaniel Augspurger (capt), 10-Alan MacGinty, 11-Martin Iosefo, 12-Marcel Brache, 13-Ryan Matyas;14-Mike Teo 15-Ben Cima Replacements: 16-James Hilterbrand, 17-Joseph Taufete'e, 18-Paddy Ryan, 19-Matthew Jensen, 20-Andrew Durutalo, 21-Shaun Davies, 22-Will Magie, 23-Bryce Campbell Ireland : 1-Cian Healy, 2-Niall Scannell, 3-John Ryan, 4-Quinn Roux, 5-Devin Toner, 6-Rhys Ruddock (capt);7-Josh Van Der Flier, 8-Jack Conan;9-Kieran Marmion, 10-Joey Carbery, 11-Jacob Stockdale, 12-Luke Marshall, 13-Garry Ringrose;14-Keith Earls 15-Tiernan O'Halloran Replacements: 16-David Heffernan, 17-Dave Kilcoyne, 18-Andrew Porter, 19-James Ryan, 20-Dan Leavy, 21-Luke McGrath, 22-Rory Scannell, 23-Simon Zebo