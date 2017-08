Rugby-Test Tonga v Wales line-ups

June 16 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between Tonga and Wales on Friday at Eden Park in Auckland, New Zealand Tonga : 1-Latu Talakai, 2-Paula Ngauamo, 3-Ben Tameifuna, 4-Leva Fifita, 5-Steve Mafi, 6-Daniel Faleafa;7-Nili Latu, 8-Valentino Mapapalangi;9-Sonatane Takulua, 10-Latiume Fosita, 11-Cooper Vuna, 12-Viliami Tahitu'a, 13-Siale Piutau (capt);14-Nafi Tuitavake 15-David Halaifonua Replacements: 16-Suliasi Taufalele, 17-Sila Puafisi, 18-Phil Kite, 19-Sione Tau, 20-Michael Faleafa, 21-Leon Fukofuka, 22-Kali Hala, 23-Kiti Taimani Vaini Wales : 1-Nicky Smith, 2-Kristian Dacey, 3-Tomas Francis, 4-Seb Davies, 5-Corey Hill, 6-Aaron Shingler;7-Thomas Young, 8-Josh Navidi;9-Gareth Davies, 10-Sam Davies, 11-Steffan Evans, 12-Jamie Roberts (capt), 13-Scott Williams;14-Alex Cuthbert 15-Gareth Anscombe Replacements: 16-Ryan Elias, 17-Wyn Jones, 18-Dillon Lewis, 19-Ellis Jenkins, 20-Ollie Griffiths, 21-Aled Davies, 22-Owen Williams, 23-Cory Allen