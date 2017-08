Rugby-Test Fiji v Italy line-ups

June 17 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between Fiji and Italy on Saturday at ANZ National Stadium in Suva, Fiji Fiji : 1-Peni Ravai, 2-Talemaitoga Tuapati, 3-Kalivati Tawake, 4-Apisalome Ratuniyarawa, 5-Leone Nakarawa, 6-Dominiko Waqaniburotu;7-Akapusi Qera (capt), 8-Nemani Nagusa;9-Serupepeli Vularika, 10-Ben Volavola, 11-Vereniki Goneva, 12-Eroni Vasiteri Narumasa, 13-Jale Vatubua;14-Timoci Nagusa 15-Kini Murimurivalu Replacements: 16-Jale Sassen, 17-Joeli Veitayaki Jr., 18-Manasa Saulo, 19-Tevita Cavubati, 20-Viliame Mata, 21-Mosese Voka, 22-Nikola Matawalu, 23-Benedito Masilevu Italy : 1-Andrea Lovotti, 2-Luca Bigi, 3-Simone Ferrari, 4-Marco Fuser, 5-Dean Budd, 6-Francesco Minto (capt);7-Maxime Mbanda, 8-Braam Steyn;9-Marcello Violi, 10-Tommaso Allan, 11-Leonardo Sarto, 12-Tommaso Boni, 13-Michele Campagnaro;14-Angelo Esposito 15-Edoardo Padovani Replacements: 16-Ornel Gega, 17-Federico Zani, 18-Tiziano Pasquali, 19-Dries van Schalkwyk, 20-Federico Ruzza, 21-Tito Tebaldi, 22-Carlo Canna, 23-Tommaso Benvenuti