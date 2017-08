Rugby-Test Japan v Ireland line-ups

June 17 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between Japan and Ireland on Saturday at Shizuoka Stadium Ecopa in Shizuoka, Japan Japan : 1-Keita Inagaki, 2-Shota Horie (capt), 3-Heiichiro Ito, 4-Kotaro Yatabe, 5-Uwe Helu, 6-Michael Leitch;7-Yoshitaka Tokunaga, 8-Amanaki Lelei Mafi;9-Fumiaki Tanaka, 10-Yu Tamura, 11-Kenki Fukuoka, 12-Derek Carpenter, 13-Will Tupou;14-Kotaro Matsushima 15-Ryuji Noguchi Replacements: 16-Yusuke Niwai, 17-Shintaro Ishihara, 18-Takuma Asahara, 19-Hendrik Tui, 20-Shuhei Matsuhashi, 21-Yutaka Nagare, 22-Ryohei Yamanaka, 23-Rikiya Matsuda Ireland : 1-Cian Healy, 2-Niall Scannell, 3-John Ryan, 4-Quinn Roux, 5-Devin Toner, 6-Rhys Ruddock (capt);7-Dan Leavy, 8-Jack Conan;9-Luke McGrath, 10-Paddy Jackson, 11-Keith Earls, 12-Rory Scannell, 13-Garry Ringrose;14-Andrew Conway 15-Simon Zebo Replacements: 16-James Tracy, 17-Dave Kilcoyne, 18-Finlay Bealham, 19-Kieran Treadwell, 20-Jack O'Donoghue, 21-Kieran Marmion, 22-Rory O'Loughlin, 23-Tiernan O'Halloran