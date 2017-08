Rugby-Test South Africa v France line-ups

June 17 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between South Africa and France on Saturday at Kings Park Stadium in Durban, South Africa South Africa : 1-Tendai Mtawarira, 2-Malcolm Marx, 3-Frans Malherbe, 4-Eben Etzebeth, 5-Franco Mostert, 6-Siyamthanda Kolisi;7-Oupa Mohoje, 8-Warren Whiteley (capt);9-Ross Cronje, 10-Elton Jantjies, 11-Courtnall Skosan, 12-Jan Serfontein, 13-Lionel Mapoe;14-Raymond Rhule 15-Andries Coetzee Replacements: 16-Bongi Mbonambi, 17-Steven Kitshoff, 18-Coenie Oosthuizen, 19-Pieter-Steph Du Toit, 20-Jean-Luc du Preez, 21-Francois Hougaard, 22-Frans Steyn, 23-Dillyn Leyds France : 1-Jefferson Poirot, 2-Guilhem Guirado (capt), 3-Rabah Slimani, 4-Yoann Maestri, 5-Romain Taofifenua, 6-Yacouba Camara;7-Kevin Gourdon, 8-Louis Picamoles;9-Baptiste Serin, 10-Francois Trinh-Duc, 11-Virimi Vakatawa, 12-Gael Fickou, 13-Damian Penaud;14-Yoann Huget 15-Scott Spedding Replacements: 16-Clement Maynadier, 17-Eddy Ben Arous, 18-Uini Atonio, 19-Julien Ledevedec, 20-Bernard Le Roux, 21-Antoine Dupont, 22-Jean-Marc Doussain, 23-Nans Ducuing