Rugby-Test Samoa v Wales line-ups

June 23 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between Samoa and Wales on Friday at Apia Park in Apia, Samoa Samoa : 1-Viliamu Afatia, 2-Manu Leiataua, 3-Paul Alo-Emile, 4-Christopher Vui, 5-Fa'atiga Lemalu, 6-Piula Faasalele;7-Galu Taufale, 8-Alafoti Faosiliva;9-Kahn Fotuali'i, 10-Tusi Pisi, 11-David Lemi, 12-Rey Lee-Lo, 13-Kieron Fonotia;14-Alapati Leiua 15-D'angelo Leuila Replacements: 16-Seilala Lam, 17-Nephi Leatigaga, 18-Bronson Tauakipulu, 19-Faifili Levave, 20-Sanale Vavae Tuilagi, 21-Dwayne Polataivao, 22-Henry Taefu, 23-Tila Mealoi Wales : 1-Nicky Smith, 2-Ryan Elias, 3-Dillon Lewis, 4-Seb Davies, 5-Rory Thornton, 6-Aaron Shingler;7-Ellis Jenkins, 8-Josh Navidi;9-Aled Davies, 10-Sam Davies, 11-Steffan Evans, 12-Jamie Roberts, 13-Tyler Morgan;14-Cory Allen 15-Gareth Anscombe Replacements: 16-Scott Baldwin, 17-Wyn Jones, 18-Rhodri Jones, 19-Adam Beard, 20-Thomas Young, 21-Tomos Williams, 22-Owen Williams, 23-Scott Williams