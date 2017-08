Rugby-Test Fiji v Scotland line-ups

June 24 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between Fiji and Scotland on Saturday at ANZ National Stadium in Suva, Fiji Fiji : 1-Peni Ravai, 2-Sunia Koto, 3-Kalivati Tawake, 4-Tevita Cavubati, 5-Leone Nakarawa, 6-Dominiko Waqaniburotu;7-Peceli Yato, 8-Akapusi Qera;9-Serupepeli Vularika, 10-Ben Volavola, 11-Patrick Osborne, 12-Jale Vatubua, 13-Albert Vulivuli;14-Josua Tuisova 15-Kini Murimurivalu Replacements: 16-Talemaitoga Tuapati, 17-Joeli Veitayaki Jr., 18-Mosese Ducivaki, 19-Sikeli Nabou, 20-Naulia Dawai, 21-Ratu Henry Seniloli, 22-John Stewart, 23-Benedito Masilevu Scotland : 1-Alex Allan, 2-Ross Ford, 3-Willem Nel, 4-Tim Swinson, 5-Jonny Gray, 6-John Barclay;7-John Hardie, 8-Josh Strauss;9-Henry Pyrgos, 10-Peter Horne, 11-Tim Visser, 12-Duncan Taylor, 13-Nicholas John Grigg;14-Damien Hoyland 15-Ruaridh Jackson Replacements: 16-Fraser Brown, 17-Gordon Reid, 18-Zander Fagerson, 19-Ben Toolis, 20-Hamish Watson, 21-Ryan Wilson, 22-Ali Price, 23-Greig Tonks