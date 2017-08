Rugby-Test Australia v Italy line-ups

June 24 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between Australia and Italy on Saturday at Suncorp Stadium in Brisbane, Australia Australia : 1-Scott Sio, 2-Stephen Moore, 3-Allan Alaalatoa, 4-Rory Arnold, 5-Adam Coleman, 6-Ned Hanigan;7-Michael Hooper, 8-Lopeti Timani;9-Will Genia, 10-Bernard Foley, 11-Sefanaia Naivalu, 12-Karmichael Hunt, 13-Rob Horne;14-Dane Haylett-Petty 15-Israel Folau Replacements: 16-Tatafu Polota-Nau, 17-Toby Smith, 18-Sekope Kepu, 19-Sam Carter, 20-Jack Dempsey, 21-Joe Powell, 22-Quade Cooper, 23-Reece Hodge Italy : 1-Andrea Lovotti, 2-Luca Bigi, 3-Simone Ferrari, 4-Marco Fuser, 5-Dean Budd, 6-Francesco Minto;7-Maxime Mbanda, 8-Dries van Schalkwyk;9-Tito Tebaldi, 10-Tommaso Allan, 11-Giovanbattista Venditti, 12-Tommaso Boni, 13-Michele Campagnaro;14-Angelo Esposito 15-Edoardo Padovani Replacements: 16-Ornel Gega, 17-Federico Zani, 18-Pietro Ceccarelli, 19-Marco Lazzaroni, 20-Braam Steyn, 21-Edoardo Gori, 22-Carlo Canna, 23-Tommaso Benvenuti