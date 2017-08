UPDATE 1-Rugby-Test Argentina v Georgia line-ups

June 24 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between Argentina and Georgia on Saturday at Estadio 23 de Agosto in San Salvador de Jujuy, Argentina Argentina : 1-Nahuel Tetaz Chaparro, 2-Agustin Creevy, 3-Enrique Pieretto Heiland, 4-Guido Petti Pagadizaval, 5-Matias Alemanno, 6-Tomas Lezana;7-Rodrigo Baez, 8-Leonardo Senatore;9-Martin Landajo, 10-Nicolas Sanchez, 11-Ramiro Moyano, 12-Jeronimo de la Fuente, 13-Matias Orlando;14-Matias Moroni 15-Joaquin Tuculet Replacements: 16-Julian Montoya, 17-Lucas Noguera Paz, 18-Ramiro Herrera, 19-Pablo Matera, 20-Benjamin Macome, 21-Gonzalo Betranou, 22-Santiago Gonzalez Iglesias, 23-German Schulz Georgia : 1-Mikheil Nariashvili, 2-Jaba Bregvadze, 3-Soso Bekoshvili, 4-Giorgi Nemsadze, 5-Konstantine Mikautadze, 6-Otari Giorgadze;7-Viktor Kolelishvili, 8-Lasha Lomidze;9-Vasil Lobzhanidze, 10-Lasha Khmaladze, 11-Sandro Todua, 12-Merab Sharikadze, 13-Davit Kacharava;14-Tamaz Mchedlidze 15-Merab Kvirikashvili Replacements: 16-Shalva Mamukashvili, 17-Tornike Mataradze, 18-Anton Peikrishvili, 19-Giorgi Chkhaidze, 20-Giorgi Tsutskiridze, 21-Giorgi Begadze, 22-Lasha Malaghuradze, 23-Soso Matiashvili