Rugby-Test Australia v New Zealand line-ups

Oct 21 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between Australia and New Zealand on Saturday at Suncorp Stadium in Brisbane, Australia Australia : 1-Scott Sio, 2-Tatafu Polota-Nau, 3-Sekope Kepu, 4-Rob Simmons, 5-Adam Coleman, 6-Jack Dempsey;7-Michael Hooper (capt), 8-Sean McMahon;9-Will Genia, 10-Bernard Foley, 11-Reece Hodge, 12-Kurtley Beale, 13-Tevita Kuridrani;14-Marika Koroibete 15-Israel Folau Replacements: 16-Stephen Moore, 17-Tom Robertson, 18-Allan Alaalatoa, 19-Lukhan Tui, 20-Ned Hanigan, 21-Nick Phipps, 22-Samu Kerevi, 23-Henry Speight New Zealand : 1-Kane Hames, 2-Dane Coles, 3-Nepo Laulala, 4-Samuel Whitelock, 5-Scott Barrett, 6-Liam Squire;7-Sam Cane, 8-Kieran Read (capt);9-Aaron Smith, 10-Lima Sopoaga, 11-Rieko Ioane, 12-Sonny Bill Williams, 13-Ryan Crotty;14-Waisake Naholo 15-Damian McKenzie Replacements: 16-Codie Taylor, 17-Wyatt Crockett, 18-Ofa Tu'ungafasi, 19-Patrick Tuipulotu, 20-Ardie Savea, 21-TJ Perenara, 22-Anton Lienert-Brown, 23-David Havili