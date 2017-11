Rugby-Test England v Argentina line-ups

Nov 11 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between England and Argentina on Saturday at Twickenham in London, England England : 1-Mako Vunipola, 2-Dylan Hartley (capt), 3-Dan Cole, 4-Courtney Lawes, 5-George Kruis, 6-Chris Robshaw;7-Sam Underhill, 8-Nathan Hughes;9-Ben Youngs, 10-George Ford, 11-Elliot Daly, 12-Henry Slade, 13-Jonathan Joseph;14-Anthony Watson 15-Mike Brown Replacements: 16-Jamie George, 17-Ellis Genge, 18-Harry Williams, 19-Joe Launchbury, 20-Sam Simmonds, 21-Danny Care, 22-Alex Lozowski, 23-Semesa Rokoduguni Argentina : 1-Santiago Garcia Botta, 2-Agustin Creevy (capt), 3-Nahuel Tetaz Chaparro, 4-Matias Alemanno, 5-Tomas Lavanini, 6-Pablo Matera;7-Marcos Kremer, 8-Tomas Lezana;9-Martin Landajo, 10-Juan Martin Hernandez, 11-Emiliano Boffelli, 12-Santiago Gonzalez Iglesias, 13-Matias Moroni;14-Ramiro Moyano 15-Joaquin Tuculet Replacements: 16-Julian Montoya, 17-Lucas Noguera Paz, 18-Enrique Pieretto, 19-Benjamin Macome, 20-Leonardo Senatore, 21-Gonzalo Betranou, 22-Nicolas Sanchez, 23-Sebastian Cancelliere