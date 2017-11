Rugby-Test England v Samoa line-ups

Nov 25 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between England and Samoa on Saturday at Twickenham in London, England England : 1-Ellis Genge, 2-Jamie George, 3-Dan Cole, 4-Joe Launchbury, 5-Charlie Ewels, 6-Maro Itoje;7-Chris Robshaw (capt), 8-Sam Simmonds;9-Danny Care, 10-George Ford, 11-Elliot Daly, 12-Alex Lozowski, 13-Henry Slade;14-Jonny May 15-Mike Brown Replacements: 16-Dylan Hartley, 17-Joe Marler, 18-Harry Williams, 19-Nick Isiekwe, 20-Courtney Lawes, 21-Ben Youngs, 22-Piers Francis, 23-Semesa Rokoduguni Samoa : 1-Jordan Lay, 2-Motu Matu'u, 3-Donald Brighouse, 4-Josh Tyrell, 5-Christopher Vui (capt), 6-Piula Faasalele;7-TJ Ioane, 8-Jack Lam;9-Dwayne Polataivao, 10-Tim Nanai Williams, 11-David Lemi, 12-Alapati Leiua, 13-Kieron Fonotia;14-Paul Perez 15-Ahsee Tuala Replacements: 16-Manu Leiataua, 17-James Lay, 18-Hisa Sasagi, 19-Fa'atiga Lemalu, 20-Ofisa Treviranus, 21-Melani Matavao, 22-Rey Lee-Lo, 23-Jamie-Jerry Taulagi