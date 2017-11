Rugby-Test France v Japan line-ups

Nov 25 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between France and Japan on Saturday at U Arena in Nanterre, France France : 1-Jefferson Poirot, 2-Guilhem Guirado (capt), 3-Rabah Slimani, 4-Romain Taofifenua, 5-Sebastien Vahaamahina, 6-Judicael Cancoriet;7-Sekou Macalou, 8-Louis Picamoles;9-Baptiste Serin, 10-Francois Trinh-Duc, 11-Gabriel Lacroix, 12-Henry Chavancy, 13-Damian Penaud;14-Teddy Thomas 15-Scott Spedding Replacements: 16-Camille Chat, 17-Sebastien Taofifenua, 18-Daniel Kotze, 19-Paul Jedrasiak, 20-Fabien Sanconnie, 21-Antoine Dupont, 22-Mathieu Bastareaud, 23-Hugo Bonneval Japan : 1-Keita Inagaki, 2-Shota Horie, 3-Koo Jiwon, 4-Wimpie van der Walt, 5-Shinya Makabe, 6-Kazuki Himeno;7-Michael Leitch (capt), 8-Amanaki Lelei Mafi;9-Yutaka Nagare, 10-Yu Tamura, 11-Kenki Fukuoka, 12-Harumichi Tatekawa, 13-Timothy Lafaele;14-Lomano Lemeki 15-Kotaro Matsushima Replacements: 16-Atsushi Sakate, 17-Asaeli Ai Valu, 18-Shintaro Ishihara, 19-Yoshitaka Tokunaga, 20-Fetuani Lautaimi, 21-Fumiaki Tanaka, 22-Sione Pouli Teaupa, 23-Yoshikazu Fujita