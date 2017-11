Rugby-Test France v New Zealand line-ups

Nov 11 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between France and New Zealand on Saturday at Stade de France in Paris Saint-Denis, France France : 1-Jefferson Poirot, 2-Guilhem Guirado (capt), 3-Rabah Slimani, 4-Sebastien Vahaamahina, 5-Paul Gabrillagues, 6-Judicael Cancoriet;7-Kevin Gourdon, 8-Louis Picamoles;9-Antoine Dupont, 10-Anthony Belleau, 11-Yoann Huget, 12-Geoffrey Doumayrou, 13-Mathieu Bastareaud;14-Teddy Thomas 15-Nans Ducuing Replacements: 16-Clement Maynadier, 17-Raphael Chaume, 18-Daniel Kotze, 19-Paul Jedrasiak, 20-Anthony Jelonch, 21-Baptiste Serin, 22-Francois Trinh-Duc, 23-Damian Penaud New Zealand : 1-Kane Hames, 2-Dane Coles, 3-Nepo Laulala, 4-Luke Romano, 5-Samuel Whitelock, 6-Vaea Fifita;7-Sam Cane, 8-Kieran Read (capt);9-Aaron Smith, 10-Beauden Barrett, 11-Rieko Ioane, 12-Sonny Bill Williams, 13-Ryan Crotty;14-Waisake Naholo 15-Damian McKenzie Replacements: 16-Codie Taylor, 17-Wyatt Crockett, 18-Ofa Tu'ungafasi, 19-Scott Barrett, 20-Matt Todd, 21-TJ Perenara, 22-Lima Sopoaga, 23-Anton Lienert-Brown