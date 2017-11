Rugby-Test France v New Zealand line-ups

Nov 14 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between France and New Zealand on Tuesday at Groupama Stadium in Lyon, France France : 1-Dany Priso, 2-Camille Chat, 3-Malik Hamadache, 4-Yoann Maestri, 5-Romain Taofifenua (capt), 6-Wenceslas Lauret;7-Sekou Macalou, 8-Marco Tauleigne;9-Yann Lesgourgues, 10-Francois Trinh-Duc, 11-Hugo Bonneval, 12-Jonathan Danty, 13-Henry Chavancy;14-Gabriel Lacroix 15-Scott Spedding Replacements: 16-Christopher Tolofua, 17-Mohamed Boughanmi, 18-Lucas Pointud, 19-Julien Ledevedec, 20-Fabien Sanconnie, 21-Maxime Machenaud, 22-Jules Plisson, 23-Vincent Rattez New Zealand : 1-Tim Perry, 2-Nathan Harris, 3-Jeffery Toomaga-Allen, 4-Patrick Tuipulotu, 5-Dominic Bird, 6-Liam Squire;7-Ardie Savea (capt), 8-Luke Whitelock;9-Tawera Kerr-Barlow, 10-Lima Sopoaga, 11-Seta Tamanivalu, 12-Ngani Laumape, 13-Jack Goodhue;14-Matthew Duffie 15-David Havili Replacements: 16-Asafo Junior Aumua, 17-Atunaisa Moli, 18-Ofa Tu'ungafasi, 19-Scott Barrett, 20-Akira Ioane, 21-Dillon Hunt, 22-Mitchell Drummond, 23-Richie Mo'unga