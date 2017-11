Rugby-Test Ireland v Argentina line-ups

Nov 25 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between Ireland and Argentina on Saturday at Aviva Stadium in Dublin, Ireland Ireland : 1-Cian Healy, 2-Rory Best (capt), 3-Tadhg Furlong, 4-James Ryan, 5-Iain Henderson, 6-Peter O'Mahony;7-Sean O'Brien, 8-CJ Stander;9-Conor Murray, 10-Jonathan Sexton, 11-Jacob Stockdale, 12-Bundee Aki, 13-Chris Farrell;14-Adam Byrne 15-Rob Kearney Replacements: 16-James Tracy, 17-Dave Kilcoyne, 18-John Ryan, 19-Devin Toner, 20-Rhys Ruddock, 21-Luke McGrath, 22-Ian Keatley, 23-Andrew Conway Argentina : 1-Santiago Garcia Botta, 2-Agustin Creevy (capt), 3-Nahuel Tetaz Chaparro, 4-Matias Alemanno, 5-Tomas Lavanini, 6-Pablo Matera;7-Marcos Kremer, 8-Tomas Lezana;9-Martin Landajo, 10-Nicolas Sanchez, 11-Emiliano Boffelli, 12-Santiago Gonzalez Iglesias, 13-Matias Moroni;14-Ramiro Moyano 15-Joaquin Tuculet Replacements: 16-Julian Montoya, 17-Lucas Noguera Paz, 18-Enrique Pieretto, 19-Guido Petti Pagadizaval, 20-Juan Manuel Leguizamon, 21-Gonzalo Betranou, 22-Jeronimo de la Fuente, 23-Sebastian Cancelliere