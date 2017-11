Rugby-Test Ireland v Fiji line-ups

Nov 18 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between Ireland and Fiji on Saturday at Aviva Stadium in Dublin, Ireland Ireland : 1-Jack McGrath, 2-Robert Herring, 3-Andrew Porter, 4-Ultan Dillane, 5-Devin Toner, 6-Rhys Ruddock (capt);7-Jordi Murphy, 8-Jack Conan;9-Kieran Marmion, 10-Joey Carbery, 11-Dave Kearney, 12-Stuart McCloskey, 13-Chris Farrell;14-Darren Sweetnam 15-Andrew Conway Replacements: 16-James Tracy, 17-Cian Healy, 18-Tadhg Furlong, 19-Kieran Treadwell, 20-CJ Stander, 21-Luke McGrath, 22-Ian Keatley, 23-Robbie Henshaw Fiji : 1-Campese Ma'afu, 2-Talemaitoga Tuapati, 3-Manasa Saulo, 4-Apisalome Ratuniyarawa, 5-Leone Nakarawa, 6-Dominiko Waqaniburotu;7-Akapusi Qera (capt), 8-Nemani Nagusa;9-Ratu Henry Seniloli, 10-Ben Volavola, 11-Nemani Nadolo, 12-Levani Botia, 13-Jale Vatubua;14-Timoci Nagusa 15-Kini Murimurivalu Replacements: 16-Sunia Koto, 17-Peni Ravai, 18-Kalivati Tawake, 19-Sikeli Nabou, 20-Semi Kunatani, 21-Nikola Matawalu, 22-Asaeli Tikoirotuma, 23-Vereniki Goneva