Rugby-Test Ireland v South Africa line-ups

Nov 11 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between Ireland and South Africa on Saturday at Aviva Stadium in Dublin, Ireland Ireland : 1-Cian Healy, 2-Rory Best (capt), 3-Tadhg Furlong, 4-Iain Henderson, 5-Devin Toner, 6-Peter O'Mahony;7-Sean O'Brien, 8-CJ Stander;9-Conor Murray, 10-Jonathan Sexton, 11-Jacob Stockdale, 12-Bundee Aki, 13-Robbie Henshaw;14-Andrew Conway 15-Rob Kearney Replacements: 16-Robert Herring, 17-Dave Kilcoyne, 18-John Ryan, 19-James Ryan, 20-Rhys Ruddock, 21-Kieran Marmion, 22-Joey Carbery, 23-Darren Sweetnam South Africa : 1-Tendai Mtawarira, 2-Malcolm Marx, 3-Coenie Oosthuizen, 4-Eben Etzebeth (capt), 5-Lood de Jager, 6-Siyamthanda Kolisi;7-Pieter-Steph du Toit, 8-Francois Louw;9-Ross Cronje, 10-Elton Jantjies, 11-Courtnall Skosan, 12-Damian De Allende, 13-Jesse Kriel;14-Dillyn Leyds 15-Andries Coetzee Replacements: 16-Bongi Mbonambi, 17-Steven Kitshoff, 18-Wilco Louw, 19-Franco Mostert, 20-Uzair Cassiem, 21-Rudy Paige, 22-Handre Pollard, 23-Francois Venter