Rugby-Test Italy v Argentina line-ups

Nov 18 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between Italy and Argentina on Saturday at Stadio Artemio Franchi in Florence, Italy Italy : 1-Andrea Lovotti, 2-Luca Bigi, 3-Simone Ferrari, 4-Marco Fuser, 5-Dean Budd, 6-Francesco Minto;7-Braam Steyn, 8-Sergio Parisse (capt);9-Marcello Violi, 10-Carlo Canna, 11-Mattia Bellini, 12-Tommy Castello, 13-Tommaso Boni;14-Leonardo Sarto 15-Jayden Hayward Replacements: 16-Leonardo Ghiraldini, 17-Federico Zani, 18-Dario Chistolini, 19-Federico Ruzza, 20-Giovanni Licata, 21-Tito Tebaldi, 22-Ian McKinley, 23-Matteo Minozzi Argentina : 1-Santiago Garcia Botta, 2-Agustin Creevy (capt), 3-Nahuel Tetaz Chaparro, 4-Matias Alemanno, 5-Tomas Lavanini, 6-Pablo Matera;7-Marcos Kremer, 8-Juan Manuel Leguizamon;9-Martin Landajo, 10-Nicolas Sanchez, 11-Emiliano Boffelli, 12-Santiago Gonzalez Iglesias, 13-Matias Orlando;14-Sebastian Cancelliere 15-Joaquin Tuculet Replacements: 16-Julian Montoya, 17-Lucas Noguera Paz, 18-Enrique Pieretto, 19-Guido Petti Pagadizaval, 20-Benjamin Macome, 21-Gonzalo Betranou, 22-Juan Martin Hernandez, 23-Matias Moroni