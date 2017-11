Rugby-Test Italy v Fiji line-ups

Nov 11 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between Italy and Fiji on Saturday at Stadio Angelo Massimino in Catania, Italy Italy : 1-Andrea Lovotti, 2-Luca Bigi, 3-Simone Ferrari, 4-Marco Fuser, 5-Dean Budd, 6-Francesco Minto;7-Braam Steyn, 8-Sergio Parisse (capt);9-Marcello Violi, 10-Carlo Canna, 11-Mattia Bellini, 12-Tommy Castello, 13-Tommaso Boni;14-Leonardo Sarto 15-Jayden Hayward Replacements: 16-Leonardo Ghiraldini, 17-Federico Zani, 18-Dario Chistolini, 19-Marco Lazzaroni, 20-Giovanni Licata, 21-Edoardo Gori, 22-Ian McKinley, 23-Matteo Minozzi Fiji : 1-Campese Ma'afu, 2-Talemaitoga Tuapati, 3-Manasa Saulo, 4-Apisalome Ratuniyarawa, 5-Leone Nakarawa, 6-Semi Kunatani;7-Akapusi Qera (capt), 8-Nemani Nagusa;9-Frank Lomani, 10-Ben Volavola, 11-Timoci Nagusa, 12-Jale Vatubua, 13-Asaeli Tikoirotuma;14-Josua Tuisova 15-Kini Murimurivalu Replacements: 16-Sunia Koto, 17-Peni Ravai, 18-Ropate Rinakama, 19-Sikeli Nabou, 20-Mosese Voka, 21-Ratu Henry Seniloli, 22-Levani Botia, 23-Vereniki Goneva