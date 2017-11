Rugby-Test Italy v South Africa line-ups

Nov 25 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between Italy and South Africa on Saturday at Stadio Euganeo in Padua, Italy Italy : 1-Andrea Lovotti, 2-Luca Bigi, 3-Simone Ferrari, 4-Marco Fuser, 5-Dean Budd, 6-Giovanni Licata;7-Braam Steyn, 8-Sergio Parisse (capt);9-Marcello Violi, 10-Carlo Canna, 11-Mattia Bellini, 12-Tommy Castello, 13-Tommaso Boni;14-Angelo Esposito 15-Jayden Hayward Replacements: 16-Leonardo Ghiraldini, 17-Federico Zani, 18-Tiziano Pasquali, 19-Francesco Minto, 20-Renato Giammarioli, 21-Edoardo Gori, 22-Ian McKinley, 23-Matteo Minozzi South Africa : 1-Tendai Mtawarira, 2-Bongi Mbonambi, 3-Wilco Louw, 4-Eben Etzebeth (capt), 5-Lood de Jager, 6-Francois Louw;7-Pieter-Steph du Toit, 8-Duane Vermeulen;9-Ross Cronje, 10-Handre Pollard, 11-Courtnall Skosan, 12-Francois Venter, 13-Jesse Kriel;14-Dillyn Leyds 15-Andries Coetzee Replacements: 16-Chiliboy Ralepelle, 17-Steven Kitshoff, 18-Trevor Nyakane, 19-Franco Mostert, 20-Daniel du Preez, 21-Rudy Paige, 22-Elton Jantjies, 23-Warrick Gelant