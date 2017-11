Rugby-Test Japan v Australia line-ups

Nov 4 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between Japan and Australia on Saturday at Nissan Stadium in Yokohama, Japan Japan : 1-Keita Inagaki, 2-Shota Horie, 3-Takuma Asahara, 4-Kazuki Himeno, 5-Uwe Helu, 6-Michael Leitch (capt);7-Shunsuke Nunomaki, 8-Amanaki Lelei Mafi;9-Fumiaki Tanaka, 10-Rikiya Matsuda, 11-Ryuji Noguchi, 12-Harumichi Tatekawa, 13-Timothy Lafaele;14-Lomano Lemeki 15-Kotaro Matsushima Replacements: 16-Atsushi Sakate, 17-Koki Yamamoto, 18-Asaeli Ai Valu, 19-Wimpie van der Walt, 20-Fetuani Lautaimi, 21-Yutaka Nagare, 22-Yu Tamura, 23-Sione Pouli Teaupa Australia : 1-Scott Sio, 2-Tatafu Polota-Nau, 3-Sekope Kepu, 4-Rob Simmons, 5-Adam Coleman, 6-Ned Hanigan;7-Michael Hooper (capt), 8-Sean McMahon;9-Nick Phipps, 10-Reece Hodge, 11-Marika Koroibete, 12-Samu Kerevi, 13-Tevita Kuridrani;14-Henry Speight 15-Kurtley Beale Replacements: 16-Stephen Moore, 17-Tom Robertson, 18-Allan Alaalatoa, 19-Matt Philip, 20-Ben McCalman, 21-Lopeti Timani, 22-Joe Powell, 23-Curtis Rona