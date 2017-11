Rugby-Test Scotland v Australia line-ups

Nov 25 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between Scotland and Australia on Saturday at BT Murrayfield Stadium in Edinburgh, Scotland Scotland : 1-Darryl Marfo, 2-Stuart McInally, 3-Simon Berghan, 4-Grant Gilchrist, 5-Jonny Gray, 6-John Barclay (capt);7-Hamish Watson, 8-Ryan Wilson;9-Ali Price, 10-Finn Russell, 11-Byron McGuigan, 12-Peter Horne, 13-Huw Jones;14-Tommy Seymour 15-Sean Maitland Replacements: 16-Fraser Brown, 17-Jamie Bhatti, 18-Zander Fagerson, 19-Ben Toolis, 20-Cornell Du Preez, 21-Henry Pyrgos, 22-Phil Burleigh, 23-Ruaridh Jackson Australia : 1-Scott Sio, 2-Stephen Moore, 3-Sekope Kepu, 4-Rob Simmons, 5-Blake Enever, 6-Ben McCalman;7-Michael Hooper (capt), 8-Sean McMahon;9-Will Genia, 10-Bernard Foley, 11-Reece Hodge, 12-Samu Kerevi, 13-Tevita Kuridrani;14-Marika Koroibete 15-Kurtley Beale Replacements: 16-Tatafu Polota-Nau, 17-Tetera Faulkner, 18-Taniela Tupou, 19-Lukhan Tui, 20-Lopeti Timani, 21-Nick Phipps, 22-Karmichael Hunt, 23-Henry Speight