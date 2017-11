Rugby-Test Scotland v New Zealand line-ups

Nov 18 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between Scotland and New Zealand on Saturday at BT Murrayfield Stadium in Edinburgh, Scotland Scotland : 1-Darryl Marfo, 2-Stuart McInally, 3-Zander Fagerson, 4-Ben Toolis, 5-Jonny Gray, 6-John Barclay (capt);7-Hamish Watson, 8-Cornell Du Preez;9-Ali Price, 10-Finn Russell, 11-Lee Jones, 12-Alex Dunbar, 13-Huw Jones;14-Tommy Seymour 15-Stuart Hogg Replacements: 16-George Turner, 17-Jamie Bhatti, 18-Simon Berghan, 19-Grant Gilchrist, 20-Luke Hamilton, 21-Henry Pyrgos, 22-Peter Horne, 23-Byron McGuigan New Zealand : 1-Kane Hames, 2-Codie Taylor, 3-Nepo Laulala, 4-Luke Romano, 5-Samuel Whitelock, 6-Vaea Fifita;7-Sam Cane, 8-Kieran Read (capt);9-Aaron Smith, 10-Beauden Barrett, 11-Rieko Ioane, 12-Sonny Bill Williams, 13-Ryan Crotty;14-Waisake Naholo 15-Damian McKenzie Replacements: 16-Nathan Harris, 17-Wyatt Crockett, 18-Ofa Tu'ungafasi, 19-Liam Squire, 20-Matt Todd, 21-TJ Perenara, 22-Lima Sopoaga, 23-Anton Lienert-Brown