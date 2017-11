Rugby-Test Scotland v Samoa line-ups

Nov 11 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between Scotland and Samoa on Saturday at BT Murrayfield Stadium in Edinburgh, Scotland Scotland : 1-Darryl Marfo, 2-Stuart McInally, 3-Willem Nel, 4-Ben Toolis, 5-Jonny Gray, 6-John Barclay (capt);7-Hamish Watson, 8-Ryan Wilson;9-Ali Price, 10-Finn Russell, 11-Lee Jones, 12-Alex Dunbar, 13-Huw Jones;14-Tommy Seymour 15-Stuart Hogg Replacements: 16-George Turner, 17-Jamie Bhatti, 18-Zander Fagerson, 19-Tim Swinson, 20-Cornell Du Preez, 21-Henry Pyrgos, 22-Peter Horne, 23-Chris Harris Samoa : 1-Jordan Lay, 2-Manu Leiataua, 3-Donald Brighouse, 4-Josh Tyrell, 5-Christopher Vui (capt), 6-Piula Faasalele;7-TJ Ioane, 8-Jack Lam;9-Pele Cowley, 10-Tim Nanai Williams, 11-David Lemi, 12-Rey Lee-Lo, 13-Kieron Fonotia;14-Paul Perez 15-Ahsee Tuala Replacements: 16-Motu Matu'u, 17-James Lay, 18-Hisa Sasagi, 19-Fa'atiga Lemalu, 20-Ofisa Treviranus, 21-Melani Matavao, 22-Aj Alatimu, 23-Alapati Leiua