Rugby-Test Wales v Australia line-ups

Nov 11 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between Wales and Australia on Saturday at Principality Stadium in Cardiff, Wales Wales : 1-Rob Evans, 2-Ken Owens, 3-Tomas Francis, 4-Jake Ball, 5-Wyn Jones (capt), 6-Aaron Shingler;7-Josh Navidi, 8-Toby Faletau;9-Gareth Davies, 10-Dan Biggar, 11-Steffan Evans, 12-Owen Williams, 13-Jonathan Davies;14-Liam Williams 15-Leigh Halfpenny Replacements: 16-Kristian Dacey, 17-Nicky Smith, 18-Leon Brown, 19-Corey Hill, 20-Samuel Cross, 21-Aled Davies, 22-Owen Watkin, 23-Hallam Amos Australia : 1-Scott Sio, 2-Tatafu Polota-Nau, 3-Sekope Kepu, 4-Rob Simmons, 5-Adam Coleman, 6-Ned Hanigan;7-Michael Hooper (capt), 8-Sean McMahon;9-Will Genia, 10-Bernard Foley, 11-Reece Hodge, 12-Samu Kerevi, 13-Tevita Kuridrani;14-Marika Koroibete 15-Kurtley Beale Replacements: 16-Stephen Moore, 17-Tom Robertson, 18-Allan Alaalatoa, 19-Matt Philip, 20-Ben McCalman, 21-Nick Phipps, 22-Karmichael Hunt, 23-Henry Speight