Rugby-Test Wales v Georgia line-ups

Nov 18 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between Wales and Georgia on Saturday at Principality Stadium in Cardiff, Wales Wales : 1-Nicky Smith, 2-Kristian Dacey, 3-Leon Brown, 4-Adam Beard, 5-Corey Hill, 6-Danny Lydiate (capt);7-Samuel Cross, 8-Seb Davies;9-Rhys Webb, 10-Rhys Priestland, 11-Hallam Amos, 12-Owen Watkin, 13-Scott Williams;14-Alex Cuthbert 15-Liam Williams Replacements: 16-Elliot Dee, 17-Wyn Jones, 18-Tomas Francis, 19-Josh Navidi, 20-Toby Faletau, 21-Aled Davies, 22-Dan Biggar, 23-Owen Williams Georgia : 1-Mikheil Nariashvili, 2-Jaba Bregvadze, 3-Levan Chilachava, 4-Konstantine Mikautadze, 5-Giorgi Nemsadze, 6-Lasha Lomidze;7-Viktor Kolelishvili, 8-Beka Bitsadze;9-Vasil Lobzhanidze, 10-Lasha Khmaladze, 11-Miriani Modebadze, 12-Merab Sharikadze (capt), 13-Davit Kacharava;14-Giorgi Koshadze 15-Soso Matiashvili Replacements: 16-Shalva Mamukashvili, 17-Karlen Asieshvili, 18-Soso Bekoshvili, 19-Giorgi Chkhaidze, 20-Giorgi Tkhilaishvili, 21-Giorgi Begadze, 22-Revaz Jinchvelashvili, 23-Merab Kvirikashvili