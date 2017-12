Rugby-Test Wales v South Africa line-ups

Dec 2 (Gracenote) - Line-ups for the Test match between Wales and South Africa on Saturday at Principality Stadium in Cardiff, Wales Wales : 1-Rob Evans, 2-Kristian Dacey, 3-Scott Andrews, 4-Cory Hill, 5-Wyn Jones, 6-Aaron Shingler;7-Josh Navidi, 8-Toby Faletau;9-Aled Davies, 10-Dan Biggar, 11-Steffan Evans, 12-Hadleigh Parkes, 13-Scott Williams;14-Hallam Amos 15-Leigh Halfpenny Replacements: 16-Elliot Dee, 17-Alun-Wyn Jones, 18-Rhodri Jones, 19-Seb Davies, 20-Danny Lydiate, 21-Rhys Webb, 22-Rhys Patchell, 23-Owen Watkin South Africa : 1-Steven Kitshoff, 2-Malcolm Marx, 3-Wilco Louw, 4-Eben Etzebeth, 5-Lood de Jager, 6-Siyamthanda Kolisi;7-Pieter-Steph du Toit, 8-Daniel du Preez;9-Ross Cronje, 10-Handre Pollard, 11-Warrick Gelant, 12-Francois Venter, 13-Jesse Kriel;14-Dillyn Leyds 15-Andries Coetzee Replacements: 16-Bongi Mbonambi, 17-Trevor Nyakane, 18-Ruan Dreyer, 19-Oupa Mohoje, 20-Uzair Cassiem, 21-Louis Schreuder, 22-Elton Jantjies, 23-Lukhanyo Am