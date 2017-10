Rugby-The Rugby Championship Argentina v Australia line-ups

Oct 7 (Gracenote) - Line-ups for the The Rugby Championship match between Argentina and Australia on Saturday at Estadio Malvinas Argentinas in Mendoza, Argentina Argentina : 1-Lucas Noguera Paz, 2-Agustin Creevy (capt), 3-Nahuel Tetaz Chaparro, 4-Marcos Kremer, 5-Matias Alemanno, 6-Pablo Matera;7-Javier Ortega Desio, 8-Tomas Lezana;9-Martin Landajo, 10-Nicolas Sanchez, 11-Emiliano Boffelli, 12-Santiago Gonzalez Iglesias, 13-Matias Orlando;14-Matias Moroni 15-Joaquin Tuculet Replacements: 16-Julian Montoya, 17-Santiago Garcia Botta, 18-Enrique Pieretto, 19-Benjamin Macome, 20-Leonardo Senatore, 21-Gonzalo Betranou, 22-Juan Martin Hernandez, 23-Santiago Cordero Australia : 1-Scott Sio, 2-Tatafu Polota-Nau, 3-Sekope Kepu, 4-Izack Rodda, 5-Adam Coleman, 6-Jack Dempsey;7-Michael Hooper (capt), 8-Sean McMahon;9-Will Genia, 10-Bernard Foley, 11-Reece Hodge, 12-Kurtley Beale, 13-Tevita Kuridrani;14-Marika Koroibete 15-Israel Folau Replacements: 16-Stephen Moore, 17-Tetera Faulkner, 18-Allan Alaalatoa, 19-Rob Simmons, 20-Lukhan Lealaiaulolo-Tui, 21-Nick Phipps, 22-Samu Kerevi, 23-Henry Speight