Rugby-The Rugby Championship Argentina v New Zealand line-ups

Sept 30 (Gracenote) - Line-ups for the The Rugby Championship match between Argentina and New Zealand on Saturday at Estadio Jose Amalfitani in Buenos Aires, Argentina Argentina : 1-Lucas Noguera Paz, 2-Agustin Creevy (capt), 3-Nahuel Tetaz Chaparro, 4-Guido Petti Pagadizaval, 5-Tomas Lavanini, 6-Pablo Matera;7-Tomas Lezana, 8-Juan Manuel Leguizamon;9-Tomas Cubelli, 10-Nicolas Sanchez, 11-Emiliano Boffelli, 12-Jeronimo de la Fuente, 13-Matias Orlando;14-Matias Moroni 15-Joaquin Tuculet Replacements: 16-Julian Montoya, 17-Santiago Garcia Botta, 18-Ramiro Herrera, 19-Marcos Kremer, 20-Javier Ortega Desio, 21-Martin Landajo, 22-Juan Martin Hernandez, 23-Santiago Cordero New Zealand : 1-Kane Hames, 2-Dane Coles, 3-Nepo Laulala, 4-Luke Romano, 5-Scott Barrett, 6-Vaea Fifita;7-Matt Todd, 8-Kieran Read (capt);9-Aaron Smith, 10-Beauden Barrett, 11-Rieko Ioane, 12-Sonny Bill Williams, 13-Anton Lienert-Brown;14-Waisake Naholo 15-Damian McKenzie Replacements: 16-Codie Taylor, 17-Wyatt Crockett, 18-Ofa Tu'ungafasi, 19-Patrick Tuipulotu, 20-Ardie Savea, 21-TJ Perenara, 22-Ngani Laumape, 23-David Havili