June 24 (Gracenote) - Results from the Test matches Australia 40 Italy 27 Fiji 27 Scotland 22 Samoa 17 Wales 19 Argentina 25 England 35 South Africa 37 France 15 Australia 19 Scotland 24 Japan 22 Ireland 50 Fiji 22 Italy 19 New Zealand 78 Samoa 0 Tonga 6 Wales 24